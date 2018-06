Danse nocturne pour Charli XCX dans son dernier clip "5 in the Morning"

La chanteuse britannique vient de dévoiler le clip de son titre "5 in the Morning", réalisé par Bradley & Pablo.

Après avoir récemment multiplié les collaborations, Charli XCX vient de dévoiler le clip d'un titre solo "5 in the Morning". La jeune femme esquisse quelques pas de danse dans un entrepôt désert, multipliant les tenues.

L'année dernière, Charli XCX a dévoilé la mixtape "Pop 2". Depuis, on a pu l'entendre en featuring avec Rita Ora sur le titre "Girls" aux côtés de Cardi B et Bebe Rexha. Actuellement, la musicienne est en tournée avec Taylor Swift et Camila Cabello.

Regarder le clip de "5 in the Morning" de Charli XCX :