Danse mystique pour le dernier clip de Florence + The Machine

Le groupe britannique mené par Florence Welch vient de dévoiler le clip de "Big God", à retrouver sur son prochain album.

Dans ce nouveau clip, on retrouve la chanteuse britannique à la tête d'une troupe de danseuses, effectuant une chorégraphie co-signée par Florence Welch.

"Big God" est à retrouver sur le prochain opus de la formation, attendu pour le 29 juin prochain. Le single fait suite aux titres "Hunger" et "Sky Full of Song".

Le dernier opus de Florence and the Machine "How Big, How Blue, How Beautiful" est sorti en 2015.

Regarder le clip de "Big God" de Florence + The Machine :