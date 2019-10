Dalton Telegramme : la Grande Évasion

Oubliez les clichés. Les refrains folk qui sentent le cow-boy, le banjo et les cavalcades évoquant les espaces du Wild Wild West, c’est du passé pour Dalton Telegramme. Avec son deuxième album Victoria , la formation liégeoise s’épanouit dans une chanson française de qualité et des arrangements ciselés. Davantage ancré dans la réalité, plus ambitieux et aussi plus féminin depuis l’arrivée de l’ex Faon Faon, Fanny Van Hammée, Dalton Telegramme se métamorphose dans de nouveaux espaces sonores raffinés. Un changement de cap réussi qui méritait les explications du chanteur Quentin Maquet et du guitariste Rémi Rotsaert.

Rencontre

Dalton Telegramme a donné plus d’une centaine de concerts après la sortie de l’album "Sous la fourrure" paru en janvier 2016. Dans quel état d’esprit êtes-vous ressorti de ce périple ?

Quentin Maquet : "Sous la fourrure" et la longue tournée qui a suivi symbolisent l’accomplissement de tout ce que nous avions vécu depuis la formation de Dalton Telegramme en 2009 : le coup de foudre pour la scène bluegrass/folk, notre première rencontre avec le public québécois qui va nous adopter, mais aussi des dates inespérées en Suisse, en Pologne ou en Roumanie. En Belgique, on commence l’aventure dans des bars et nous la terminons sur les grandes scènes des festivals. En bout de tournée, le bilan est bien sûr impressionnant, voire inespéré. Mais il y a aussi l’envie unanime d’affirmer d’autres influences musicales qui nous sont chères. Dalton Telegramme évoluait jusqu’alors dans des sonorités roots très americana. Sans rien renier, on s’est rendu compte que la formule bluegrass, banjo et contrebasse était devenue plus un frein pour le groupe qu’un cadre. Et dès les premières sessions de travail pour Victoria, nous nous en sommes éloignés.

Rémi Rostaert : Nous n’aurions pas pu aller plus loin dans cette démarche entreprise avec "Sous la fourrure", sous peine de se répéter et de se lasser. Nous avions tous envie de nouvelles sonorités. Ce n’était pas une volonté de notre part ou quelque chose d’inscrit dans un cahier des charges. C’était un processus naturel. "Victoria", c’est à la fois le titre de l’album et celui de la chanson qui l’ouvre. Mais c’est aussi un prénom féminin et ça veut aussi dire Victoire.

Ce mot résume-t-il parfaitement la nouvelle dynamique qui anime Dalton Telegramme ?

Quentin Maquet : Oui, ce terme coulait de source car il englobait beaucoup de choses. "Sous la fourrure" était un disque charnel, bestial. On l’a enregistré dans une cabane dans les Ardennes en mangeant plein de viande (rires). "Victoria", l’album, est plus sophistiqué, plus féminin aussi, et pas seulement parce que Fanny du groupe Faon Faon nous a rejoints. C’est un titre d’album qui affiche aussi clairement nos ambitions. On ne s’est pas mis de limites avec cet album et nous allons de l’avant.