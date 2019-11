Courtney B. Vance rejoint la troisième saison de "Genius", consacrée à Aretha Franklin

L'acteur américain a décroché le rôle du père de la reine de la soul dans la prochaine saison de "Genius", a annoncé la chaîne de télévision National Geographic. L'acteur de "American Crime Story" rejoindra Cynthia Erivo, annoncée en octobre dernier dans la peau d'Aretha Franklin. Le tournage devrait commencer avant la fin de l'année.

Après avoir incarné l'avocat Johnnie Cochran Jr dans la première saison de "American Crime Story", consacrée au procès de O. J. Simpson, Courtney B. Vance interprétera C. L. Franklin, surnommé également "Million Dollar Voice". Très proche de sa fille tout en ayant des relations tendues, C. L. l'a pourtant toujours soutenue, la poussant à sortir du carcan du chant gospel pour une musique plus populaire. Ce révérend influent, qui militait également pour les droits civiques, a vendu à travers les États-Unis ses sermons devenus cultes, ce qui lui a permis de parcourir le pays en tournée.

De la chorale gospel au phénomène mondial

"C'est un honneur de faire partie du casting de 'Genius : Aretha' et de donner vie à la magnifique histoire de cette femme extraordinaire que ma femme et moi aimions tendrement", a déclaré Courtney B. Vance dans le communiqué officiel. "Le père d'Aretha, C. L. Franklin, a eu un profond impact sur sa vie, passant d'une jeune fille dans une chorale gospel à un phénomène mondial, à la fois positif et négatif. Je suis impatient de plonger dans son histoire et d'avoir l'occasion de travailler avec Cynthia Erivo et Suzan-Lori Parks. Je suis toujours ravi de travailler avec Anthony Hemingway", a-t-il ajouté.

À leurs côtés, Malcolm Barrett ("Timeless", "Preacher") jouera le rôle de Ted White, le premier époux d'Aretha Franklin, qui a également été son agent. Pourtant, une fois la gloire arrivée, Ted sombre dans l'alcool, mettant un terme à son mariage avec l'icône de la musique. Patrice Covington ("The Colour Purple" de Broadway) et Rebecca Naomi Jones ("The Big Sick") interpréteront respectivement Erma et Carolyn Franklin, les sœurs de la chanteuse. Kimberly Hébert Gregory ("Vice Principals") tiendra le rôle de Ruth Bowen, une femme à la tête d'une agence réputée qui propulse Aretha Franklin sur le devant de la scène et à la une des magazines internationaux. La jeune actrice Sanai Victoria ("Black-ish") aura la chance d'entrer dans la peau d'Aretha Franklin enfant.

La série est attendue dans le courant de l'année 2020, sur les chaînes de National Geographic. Son tournage devrait quant à lui démarrer en décembre 2019 sous la houlette de Anthony Hemingway ("American Crime Story : The People Vs O. J. Simpson"). Ce dernier réalisera et co-produira l'épisode pilote, avec Suzan-Lori Parks comme showrunner et productrice exécutive. Dix épisodes composeront cette troisième saison de "Genius". Lancée en 2017, la série s'est pour l'instant intéressée à Albert Einstein et Pablo Picasso, incarnés respectivement à l'écran par Geoffrey Rush et Antonio Banderas.