Court-métrage: et si c'était nous l'espèce menacée? - © Tous droits réservés

The Turning Point - 08/01/2020 'The Turning Point' explores climate change, the destruction of the environment and species extinction from different perspective. Music by Wantaways Created in After Effects, Premiere Pro, Clip Studio Pro and Cinema 4D. Written, directed and animated by Steve Cutts https://www.instagram.com/steve_cutts_official https://www.facebook.com/SteveCuttsArt/ www.stevecutts.com Music by Wantaways: ► Stream song on Spotify: https://open.spotify.com/track/6Or84r7sBRNO4WBep52I4k?si=8NS9h4jUQ3SeZzUZJ7_3QQ ► Download song on iTunes: https://music.apple.com/au/album/the-turning-point-single/1476473270