Coronavirus - Le festival virtuel du Nouvel An de Tomorrowland en prévente dès ce soir

La prévente de "Tomorrowland 31.12.2020", la première édition virtuelle du réveillon du Nouvel An du populaire festival de musique électronique, commence ce mardi à 17h00. Comme pour l'édition estivale virtuelle du festival de cette année, Tomorrowland souhaite offrir à son public un moyen d'entamer la nouvelle année de manière festive depuis chez lui, malgré les mesures corona en vigueur dans de nombreux pays.

pour réserver vos places en ligne à 17h

"Tomorrowland 31.12.2020" donnera le coup d'envoi des festivités de la Saint-Sylvestre à 20h00, heure locale dans tous les fuseaux horaires du monde, afin que tous les fans puissent faire le compte à rebours de la nouvelle année avec style, où qu'ils soient.

L'équipe créative et les artistes 3D derrière Tomorrowland ont créé un nouveau monde de divertissement, "NAOZ". Il se compose de quatre mondes magiques, dans lesquels certains des thèmes les plus emblématiques de Tomorrowland sont utilisés et où on trouvera toujours une scène numérique: l'opéra Melodia pour la musique de danse électronique, la scène principale Atmosphere pour la house et la techno, le monde sous-marin Planaxis pour l'électro, dancehall, trap, hip hop et future house, et enfin la base hardstyle Pulse.

L'affiche du festival virtuel comprend Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Netsky et DJ Snoopadelic (Snoop Dogg). Un compte à rebours avec des effets de feux d'artifice est prévu pour minuit.

Les billets standard coûtent 20 euros mais il existe également des forfaits avec lesquels on pourra revivre les performances après ou avec l'envoi de matériel de fête supplémentaire tel que des box, des confettis, des drapeaux et du cava en plus d'un code d'accès.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur www.tomorrowland.com.



Belga