Coronavirus - L'organisateur de concerts Live Nation reporte plusieurs concerts en Belgique

L'organisateur de concerts Live Nation a décidé mercredi de reporter plusieurs concerts en Région bruxelloise. Il suit ainsi la décision du Conseil régional de sécurité de Bruxelles, qui a réuni mardi les bourgmestres des 19 communes de la capitale et le ministre-président Vervoort notamment, d'annuler tout rassemblement de plus de 1.000 personnes en intérieur pour ralentir la propagation du coronavirus.

"La sécurité des artistes, des fans et des collaborateurs est notre priorité", a souligné Live Nation. L'Ancienne Belgique n'accueillera donc pas Oh Wonder le 11 mars et Tove Lo le 16 mars, tandis qu'Avril Lavigne et The Script ne fouleront pas la scène de Forest National respectivement les 18 et 19 mars. Le concert d'Agnes Obel programmé au Cirque royal le 23 mars est également concerné, ainsi que Elbow à Forest National le 25 mars.

L'organisateur examine actuellement de nouvelles dates pour assurer ces concerts. Les tickets restent dès lors valables et les détenteurs de billets vont être contactés, précise Live Nation.

tous les concerts annulés ou reportés sont communiqués sur le site de Tele ticket service

Quarante-sept nouveaux patients ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 mardi, portant le nombre d'infections confirmées par un test en laboratoire à 314 en Belgique. Un femme de 90 ans, qui présentait par ailleurs plusieurs pathologies chroniques, a succombé au virus mardi après-midi à Bruxelles. Il s'agit de la première victime mortelle dans le pays.