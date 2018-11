"Cornucopia", le nouveau concert performance de Björk

La chanteuse islandaise sera de retour l'année prochaine avec un spectacle à mi-chemin entre le concert et la performance, "Cornucopia", dont la première se tiendra à New York.

Sur Facebook, la musicienne a annoncé qu'elle travaillait sur son concert le plus élaboré. Baptisé "Cornucopia", ce spectacle devrait associer de la musique acoustique, mais aussi l'univers du numérique.

Ce projet sera réalisé par John Tiffany, qui a dirigé la pièce "Harry Potter et l'enfant maudit", et fera sa première au printemps 2019, au Shed, un centre d'art new yorkais, qui ouvrira l'année prochaine. Le spectacle de Bjork fera partie du programme inaugural.

La créatrice néerlandaise de mode Iris Van Herpen, qui a déjà travaillé avec la musicienne, ainsi que l'ensemble de flûtistes Viibra, entendu sur "Utopia" rapporte Pitchfork, seront aussi de la partie.