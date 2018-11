Concours : Orientalism à l'Atelier 210

Orientalism est une soirée proposée dans le cadre des Nuits Plasma.

Avec Le Réveil des Tropiques : formé en 2011, le groupe est l’équipée libre et vertigineuse de membres de Oiseaux-Tempêtes, Casse-Gueule, Eddie 135, Ulan Bator etc…

Ces cinq là risquent le pari d’improviser intégralement leur musique, enregistrent depuis plus de 5 ans tous leurs concerts, et suspendent sur scène comme autant de coupes de vie éphémères des thèmes en mouvement plutôt que des titres. Ils jouent le kraut-rock de NEU ! cadencé à la mort, la sève psychédélique du FLOYD colorée de tanin, MOGWAÏ en goguette plongé dans un grand bain d’ocre, et les opuscules bruitistes d’une sarabande de SONIC YOUTH. Leurs concerts sont une bacchanale de chefs d’orchestre en diable qui feulent, se toisent, se possèdent et prennent enfin la foudre tous ensemble avec une fluidité et une cohérence totale.

Ensuite avec Wyatt E. qui écrit la bande-son d’un Orient fantasmé. Un voyage dans le passé à la rencontre des dieux anciens, des cités oubliées et des civilisations perdues. Un ensemble de 6 albums est prévu pour accompagner ce pèlerinage, durant lequel réalité et fantaisie s’entremêlent. "Mount Sinai/Aswan" était le premier épisode de ce voyage. Sorti en mai 2015, il est suivi de "Exile to Beyn Neharot" en septembre 2017, paru sur le label israélien Shalosh Cult. L’album a reçu un accueil critique unanime de la presse spécialisée du monde entier. Les premières notes du prochain chapitre sonique de cette épopée s’échapperont de la scène du 210 à l’occasion du retour du groupe à l’automne.

Et enfin, Elephant :

Vous pourriez vous retrouver au milieu de l’enfer de Dante.

Vous pourriez ne pas vous sentir tout à fait à l’aise.

Vous pourriez avoir un sourire jusque derrières les oreilles.

Vous pourriez sentir quelque chose de plaisant.

Vous pourriez voir 4 visages, eux aussi pourraient vous envisager.

Vous pourriez aimer ou détester.

Elefant ne vivent pas dans des boîtes en carton, ils errent sur terre à la recherche d’espace.

Après avoir sorti plusieurs EP’s, singles et remixes, 2018 marque l’arrivée de leur délicieusement odieux premier album "Konark und Bonark ", sorti le 11 mai via 9000 Records.