"Come thru", le duo de Usher avec Summer Walker

Étoile montante du RnB, Summer Walker a dévoilé le single "Come Thru" et son clip, dans lequel figure un certain Usher. Les oreilles attentives reconnaîtront dans ce titre le sample d’un titre culte de la star des années 90 et 2000, "You Make Me Wanna" sorti en 1997. Le clip aurait été tourné à Atlanta, rapporte RollingStone.com. Au programme : virée à moto et chorégraphie signée Usher. La vidéo a été réalisée par Lacey Duke, qui a déjà travaillé avec Summer Walker mais aussi SZA, Janelle Monae ou The Internet.

Summer Walker a sorti son tout premier album "Over It" en octobre dernier. Sur celui-ci figure "Come thru", et d’autres collaborations avec de grands noms de la discipline comme Drake, Jhené Aiko ou 6LACK. La musicienne sera d’ailleurs à l’affiche de la prochaine édition du festival Coachella qui se tiendra du 10 au 20 avril prochain.