"Come On To Me", le nouveau clip réjouissant de Paul McCartney

L'ancien membre des Beatles dévoile le clip du single "Come On To Me" à retrouver sur son dernier album "Egypt Station".

Après le très touchant clip "Fuh You", Paul McCartney revient avec celui de "Come On To Me" qui met en scène trois personnes dansant sur le single du musicien. La vidéo est en fait la fusion de trois autres où l'on pouvait voir Fred, agent de sécurité dans un grand magasin, Ali, qui tient un foodtruck, et enfin Elsa, une femme de ménage qui travaille de nuit dans des bureaux.

Au total, quatre clips festifs, où Paul McCartney invite ses fans à se filmer, tout comme les trois héros de la vidéo, et à poster leur performance sur Twitter et Instagram avec le hashtag #COTMChallenge .

"Egypt Station" est sorti le 7 septembre dernier. Paul McCartney se produira 28 novembre prochain en France à La Défense Arena.