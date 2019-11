Coldplay dévoile le titre "Everyday Life"

Coldplay: Everyday Life (Live) - SNL - 05/11/2019 Musical guest Coldplay performs "Everyday Life" on Saturday Night Live. Stream and purchase the album: https://coldplay.lnk.to/EverydayLife Subscribe to SNL: https://goo.gl/tUsXwM Stream Current Full Episodes: http://www.nbc.com/saturday-night-live WATCH PAST SNL SEASONS Google Play - http://bit.ly/SNLGooglePlay iTunes - http://bit.ly/SNLiTunes SNL ON SOCIAL SNL Instagram: http://instagram.com/nbcsnl SNL Facebook: https://www.facebook.com/snl SNL Twitter: https://twitter.com/nbcsnl SNL Tumblr: http://nbcsnl.tumblr.com/ SNL Pinterest: http://www.pinterest.com/nbcsnl/ GET MORE NBC Like NBC: http://Facebook.com/NBC Follow NBC: http://Twitter.com/NBC NBC Tumblr: http://NBCtv.tumblr.com/ YouTube: http://www.youtube.com/nbc NBC Instagram: http://instagram.com/nbctv #SNL #KristenStewart #Coldplay #SNL45