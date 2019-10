Coldplay dévoile le clip de "Orphans" et un single avec Stromae

Coldplay - Orphans (Official Video) - 25/10/2019 Taken from the new album, Everyday Life, out Nov 22. Pre-order https://coldplay.com Stream/Download: https://coldplay.lnk.to/Orphans Follow Coldplay Subscribe: https://Coldplay.lnk.to/Subscribe Website: https://coldplay.com Twitter: https://twitter.com/coldplay Facebook: https://www.facebook.com/coldplay Instagram: https://instagram.com/coldplay Tumblr: https://coldplay.tumblr.com/ VK: https://vk.com/coldplay CREDITS Director: Mat Whitecross Producer: Hannah Clark Director of Photography: Byron Werner Production Designer: Misty Buckley Editor: Glenn Martin, Kevin Clark & Grace Romstad @ Nomad Line Producer: Jessica Wylie Choreographer: Tanisha Scott Dancers: Cilia Trappaud, Slade Sergeson, Mona Berntsen, Nia Hutchinson, Jamie Donovan, Ryan Spencer, Zach Hudson, Brandon o’Neal, Jake Moyle Additional Cinematography: Erin Granat & Machete Bang Bang Video Commissioner: Sam Seager Band Stylist: Beth Fenton Chroegrapher’s Assist: Ryan Spencer 1st AD: Seth Farley PM: Tanner Sawitz Art Director: Joe Celli, Richard Olivieri Props Master: Baza Novic Stunt Coordinator: Daniel Arrias Background cast: Dan Akoka, Aliyah James, Success Prysock, Amanda Alossi, Maximilian Bader, Kyaw Joe, Jeremy Weaver, Yuliia Sorokina The official YouTube channel of Coldplay. Subscribe for the latest music videos, performances, and more. © 2019 The copyright in this audiovisual recording is owned by Parlophone Records Ltd, a Warner Music Group Company.