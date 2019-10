Coldplay dévoile la tracklist de son prochain album

Après avoir annoncé la sortie d'un nouvel album, la formation britannique Coldplay fait à nouveau parler d'elle, en publiant dans les colonnes du North Wales Daily Post la tracklist de son prochain projet attendu en novembre. Baptisé "Everyday Life", et divisé en deux sections "Sunrise" et "Sunset", le successeur de "A Head Full Of Dreams", sorti en 2015, sera disponible le 22 novembre prochain. Pour en annoncer la tracklist, le groupe de Chris Martin a fait le choix peu commun de la publier dans le North Wales Daily Post, distribué au Pays de Galles. Le guitariste Jonny Buckland, a expliqué via un tweet le choix de ce journal : "I once had a holiday job at the Daily Post, placing photos of houses for sale. I wasn't very good at it. JB" ("J'ai déjà travaillé au Daily Post pendant les vacances, je mettais des photos de maisons à vendre. Je n'étais pas très bon à ça").