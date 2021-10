Coldplay au Stade Roi Baudouin les 5 et 6 août 2022 pour leur tournée mondiale Music of the Spheres © DR

Le nouvel album de Coldplay "Music of the Spheres" sort demain, et pour fêter la sortie de son album comme il se doit, le groupe annonce une tournée mondiale qui mettra plus que jamais l’accent sur la durabilité. De "Music of the Spheres" le 9e album du groupe, on connaît déjà deux titres au son très reconnaissable du groupe "Higher Power" et leur dernier single "My Universe", en collaboration avec BTS, le phénomène de la K-pop. L’album sera disponible dès demain, le 15 octobre. lire aussi sur Tipik : Vidéo : Stromae assiste à la belle reprise de 'Formidable' par Coldplay

Le Music of the Spheres World Tour démarrera le 18 avril au Costa Rica et arrivera en Europe le 2 juillet. La tournée s’arrêtera au Stade Roi Baudouin à Bruxelles les vendredi 5 et samedi 6 août. Le groupe britannique est déterminé à maintenir l’empreinte écologique de la tournée la plus faible possible et il a un plan pour cela. Le concert utilisera de l’énergie 100% renouvelable. Ils réduiront leurs émissions de CO² de 50%. Et, pour chaque ticket acheté, un arbre sera planté. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet et sur d’autres initiatives sur coldplay.com/sustainability.

La prévente dès le vendredi 22 octobre