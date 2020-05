Cofinement : se faire un week-end Queen sur Auvio et Youtube avec deux concerts mythiques

Queen a fait deux concerts d'anthologie sur la scène de Wembley, en juillet 1986 et en avril 1992. Si le premier est disponible sur Auvio, le second sera diffusé sur YouTube pendant 48 heures seulement.

La vidéo sera proposée en streaming à partir de 20 heures ce vendredi 15 mai et sera visible pendant 48 heures . Cet événement se double d'un appel au don en faveur du Fonds d'intervention COVID-19 de l'OMS.

Après avoir vécu la disparition de Freddie Mercury des suites du sida en 1991, les membres du groupe Queen connaissent les drames humains, sociaux, économiques, qu'entraîne une pandémie. C'est la raison pour laquelle Queen proposera pour la première fois sur sa chaîne YouTube le "Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness" de 1992 pour récolter des fonds en faveur du plan Covid-19 de l'OMS .

Le Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness a eu lieu le 20 avril 1992 au stade de Wembley à Londres. 72.000 personnes étaient venues rendre hommage au chanteur Freddie Mercury, quelques mois après le décès de celui-ci des suites du Sida.

Les autres membres de Queen, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, ont interprété des classiques du groupe en compagnie d'autres grands noms de la musique tels que David Bowie, George Michael, Elton John, Robert Plant, Liza Minelli, Tony Iommi, James Hetfield, Seal et Axl Rose.

Metallica, U2, Def Leppard, Guns N' Roses et Spinal Tap ont également pris part à cet événement, le dernier grand concert de John Deacon avec Queen.

Les fonds récoltés avaient été reversés au Mercury Phoenix Trust, qui a depuis investi plus de 19 millions d'euros dans divers projets de lutte contre le Sida.

Queen a par ailleurs récemment créé une nouvelle version de "We Are The Champions" en faveur du Fonds de riposte de l'OMS à la pandémie de Covid-19.

Queen + Adam Lambert devaient présenter leur nouveau concert-évènement " Rhapsody "au Sportpaleis d'Anvers le 27 mai. Le concert est tout simplement reporté d'un an, au jeudi 27 mai 2021.

Queen à Wembley en juillet 1986 toujours disponible sur Auvio

Queen s'est produit à Wembley les 11 et 12 juillet 86, dans le cadre du Magic Tour. Il y a donné deux concerts d'anthologie, qui ont réuni plus de 140.000 spectateurs déchaînés. Un show inoubliable à voir ici