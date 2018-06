Cloé du Trèfle dévoile le clip poétique de "Sinking in Love"

La bruxelloise Cloé du Trèfle vient de dévoiler le clip de "Sinking in love", extrait de son nouvel album, "Entre l’infime et l’infini".



Mélangeant violoncelles, guitares électriques et fourmillement électronique, la chanson joue à la fois sur des mélodies électro-pop et des motifs symphoniques. Le clip, réalisé par Philippe Carron, a été tourné en Bretagne. On y peut voir deux jeunes femmes danser l'une avec l'autre, au bord de falaises et d'une mer houleuse.

La chanteuse sera en concert pour les Fêtes de la Musique, le 24 juin au Wolubilis.