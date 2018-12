Christine and the Queens reprend "No Ordinary Love" de Sade pour Spotify

La musicienne française a offert deux titres à la plateforme de streaming musical, dont une reprise du morceau "No Ordinary Love" de Sade.

L'interprète de "Saint Claude" a dévoilé deux titres enregistrés pour Spotify dans le cadre des "Spotify Singles", captés à Londres. La jeune femme propose "The Walker" ( "La marcheuse" en VF) issu de son dernier et deuxième album "Chris", mais aussi une reprise du tube de Sade "No Ordinary Love". Datant de 1992, le morceau est à retrouver sur l'album "Love Deluxe".

Récemment, celle qui s'appelle Héloïse Letissier, a repris "Kiss It Better" de Rihanna et "Wuthering Heights" de Kate Bush à travers un étonnant mash up sur le plateau de BBC Radio 1 Live Lounge.