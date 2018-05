Christina Aguilera et Demi Lovato dans le clip de "Fall in Line"

Après avoir présenté et interprété leur duo "Fall in Line" la semaine dernière aux Billboard Music Awards, Christina Aguilera et Demi Lovato reviennent avec le clip de ce single, dont le thème est l'émancipation.

Le clip s'ouvre sur deux petites filles représentant Lovato et Aguilera, capturées alors qu'elles jouent à l'extérieur. Adulte, elles vivent toujours en captivité jusqu'à ce que Christina Aguilera tente enfin de s'échapper, rejointe par Demi Lovato. Elles parviennent à se libérer et retrouvent le paysage idyllique de leur enfance.

Le single "Fall in Line" est extrait du nouvel album de Christina Aguilera "Liberation", dont la sortie est prévue le 15 juin.

En annonçant la sortie du morceau la semaine dernière, Aguilera avait tweeté : "À tous ceux qui se sont un jour sentis réduits au silence, que l'on n'a pas laissé s'exprimer, à ceux qui recherchent la vérité et aux audacieux... Que votre voix se libère et brise l'uniformité. Ne renoncez jamais. Ne rentrez jamais dans le rang."