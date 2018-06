Christina Aguilera dévoile son titre avec le rappeur GoldLink

Christina Aguilera a partagé sa dernière collaboration en date qui figurera sur son prochain album.

Sur "Like I do" GoldLink essaie d'impressionner la chanteuse, mais celle-ci n'est pas née de la dernière pluie. Le rappeur américain entame ce duo en enchaînant les punch lines de drague faisant référence à quelques uns des grands tubes de la chanteuse, mais Aguilera lui répond avec aplomb et ne se laisse pas impressionner.

L'album "Liberation" de l'Américaine sortira le 15 juin, ses fans qui le pré-commanderont auront "Like I Do" en téléchargement immédiat, ainsi que les titres précédemment dévoilés "Fall In Line" (avec Demi Lovato), "Twice" et "Accelerate" (avec Ty Dolla $ign et 2 Chainz).