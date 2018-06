Le groupe canadien a mis en ligne le clip du single "Chemistry" issu de leur dernier album "Everything Now" sorti l'année dernière.

Dans ce clip associant la prise de vue réelle et la 3D, un serveur de mariage s'en va charmer la mariée et s'attire les foudres du fiancé.

Le morceau est issu du dernier album du groupe "Everything Now" sorti en 2017. Il fait suite aux titres "Money+Love", "Electric Blue", "Signs of Life" et "Creature Comfort".

Regarder le clip de "Chemistry" d'Arcade Fire :