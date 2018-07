Charlie Puth dévoile le clip du single "The Way I Am"

Les jeunes années peuvent être parfois bien douloureuses. Et c'est cette douleur que semble vouloir illustrer le jeune Charlie Puth dans son son nouveau clip "The Way I Am".

Ses fans le retrouveront dans une fête, tout penaud, allant d'une pièce à l'autre, lançant des regards déconfits à une jeune femme.

"The Way I Am" est issu du deuxième album de Puth, "Voicenotes", sorti en mai dernier. Ce single fait suite aux titres "Attention", "How Long", "Done for Me" et "Change".

Regarder le clip de "The Way I Am" de Charlie Puth :