Charli XCX affiche sa nostalgie avec Clairo et Yaeji dans son single "February 2017"

"February 2017" annonce le prochain album de Charli XCX, simplement baptisé "Charli", qui sortira le 13 septembre. Ce single nimbé de synthés en tous genres comprend les contributions de la chanteuse Clairo et de la productrice de house américano-coréenne Yaeji. Cette dernière avait déjà collaboré avec Charli XCX sur un remix de "Focus". Le producteur britannique AG Cook et le trio français Planet 1999 ont aussi participé à l'élaboration de ce titre.

Dans "February 2017", Charli XCX évoque une relation passée avec mélancolie. Alors que le tempo évolue à la fin du titre, Yaeji livre un étonnant couplet en coréen. Charli XCX a expliqué dans un communiqué s'être vraiment amusée avec Yaeji et Clairo. "Nous sommes des artistes très différentes, mais se retrouver sur cette chanson s'est fait naturellement... Ces deux femmes sont vraiment adorables, talentueuses et brillantes. J'apprécie tellement leur musique à chacune. Je suis heureuse d'avoir fait ce titre avec elles", précise Charli XCX.

"February 2017" est le sixième extrait de "Charli", après "Warm", "1999", "Blame It on Your Love", "Gone" avec Christine and the Queens et "Cross You Out." L'album comprend une multitude d'invités, de Troye Sivan à Lizzo en passant par Sky Ferreira, Christine and the Queens, Brooke Candy, Big Freedia, etc.

En juin dernier, Charli XCX avait annoncé une tournée mondiale pour assurer la promotion de "Charli". Elle passera par l'Europe, le Canada et les États-Unis. Elle démarrera la partie américaine de sa tournée le 20 septembre à Atlanta et sera de passage à Paris le 2 novembre, dans le cadre du Pitchfork Music Festival, et à Lyon (Le Transporteur) le 17 novembre.