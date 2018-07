Chance The Rapper dévoile quatre nouveaux titres

Après avoir annoncé la sortie d'un album cette semaine, pour ensuite rétropédaler, le rappeur américain a dévoilé via Soundcloud quatre nouveaux morceaux de son cru = "Work Out", "Wala Cam", "I Might Need Security" et "65th and Ingleside".

Dans "I Might Need Security", l'artiste annonce le rachat du site d'information locale de Chicago, The Chicagoist.

Le dernier album de l'artiste, "Coloring Book" est sorti en 2016. Celui-ci avait été diffusé exclusivement pendant deux semaines sur Apple Music avant d'être disponible partout gratuitement. Il s'agit d'ailleurs du premier disque uniquement disponible en streaming à remporter un Grammy. Récemment Chance The Rapper a annoncé avoir travaillé avec Kanye West et Childish Gambino.

Écouter "4 news songs" de Chance The Rapper sur Soundcloud :