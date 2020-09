Cédric Klapisch signe le nouveau clip de Crystal Murray

"Un talent sorti de nulle part": voilà comment le cinéaste Cédric Klapisch décrit la jeune chanteuse soul Crystal Murray, pour qui il vient de réaliser le clip d'"August knows" dévoilé cette semaine.

Pour le réalisateur de "L'auberge espagnole" et ses suites, la Parisienne de 18 ans, qui chante en anglais, a ce "je ne sais quoi dont parlent si bien les Américains", "un modjo, qui fait que quand elle chante on l'écoute", selon des propos relayés par le label Because.

Le cinéaste avait pris deux de ses chansons pour son dernier film "Deux Moi" et a eu l'idée "de lui proposer de l'aider à faire un clip" quand son mini-album est sorti au printemps.

Le clip joue sur la sensualité, entre déambulation nocturne de la jeune femme ou plongeon aux allures de songe dans une piscine.

"La chanson raconte le mois d'août et la fin de l'été, développe Klapisch. L'été a été rempli de doutes et d'expériences diverses (...) coloré par différentes sensations qui ont amené du flou et de la confusion dans les sentiments".