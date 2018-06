Camila Cabello, Gal Gadot Jennifer Lopez et Mary J. Blige dans le nouveau clip de Maroon 5

L'humoriste Sarah Silverman, la chanteuse Camila Cabello, l'actrice Gal Gadot, la présentatrice Ellen DeGeneres, la youtubeuse Lilly Singh alias Superwoman : les femmes célèbres et brillantes ne manquent pas dans le nouveau clip de Maroon 5.

Cardi B est présente sur ce remix de la chanson "Girls Like You" et obtient donc un rôle prépondérant dans le clip. Elle est rejointe par la star de "Stranger Things" Millie Bobby Brown, la chanteuse et actrice Jennifer Lopez, la star du film "Girls Trip" Tiffany Haddish, la chanteuse Mary J. Blige et la snowboardeuse olympique Chloe Kim.



On aperçoit aussi l'actrice Elizabeth Banks, la gymnaste Aly Raisman ou la pilote Danica Patrick... et la liste ne s'arrête pas là.

Chacune esquisse un pas de danse derrière le chanteur du groupe, Adam Levine, finalement rejoint par sa famille.