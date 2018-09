BTS rentre dans l'histoire en atteignant les 100 millions de vues en une semaine

Le boys band sud-Coréen BTS a battu nouveau un record de rapidité sur YouTube. Le groupe est rentré dans l'histoire avec son clip "Idol", visionné plus de 100 millions de fois en une semaine.

Depuis son chargement sur YouTube le 24 août dernier, le clip "Idol" du groupe de K-Pop BTS comptabilise plus de 125 millions de visionnages. La formation sud-coréenne a enregistré le record des 100 millions de vues atteint le plus rapidement sur la plateforme.

Cet exploit aurait mis moins de six jours d'après un représentant de YouTube. "Idol" est aussi la vidéo musicale la plus regardée en 24 heures avec 56,2 millions de vues. Le précédent record datant de 2017 était détenu par la chanteuse Taylor Swift qui avait cumulé plus de 43,2 millions de visionnages pour "Look What You Made Me Do".

Issu de l'album "Love Yourself : Answer", "Idol" est le premier morceau de l'histoire de la K-Pop à entrer dans le célèbre Top 40 Britannique, figurant à la vingt-et-unième position. Cet album est le deuxième du groupe à se placer n°1 du célèbre classement Billboard après "Love Yourself : Tear" en mai dernier.