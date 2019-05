Bruce Springsteen partage son nouveau single « There Goes My Miracle »

Bruce Springsteen - There Goes My Miracle (Lyric Video) - 20/05/2019 Pre-order Bruce Springsteen’s new album ‘Western Stars’ coming June 14 now: https://BruceSpringsteen.lnk.to/WesternStars Listen to your favorite Bruce Springsteen tracks: https://bspringsteen.lnk.to/toptracksYD Subscribe to the Bruce Springsteen YouTube Channel: https://Springsteen.lnk.to/ytYD Follow Bruce Springsteen: Facebook: https://BruceSpringsteen.lnk.to/followFI Twitter: https://BruceSpringsteen.lnk.to/followTI Instagram: https://BruceSpringsteen.lnk.to/followII Website: https://BruceSpringsteen.lnk.to/followWI YouTube: https://Springsteen.lnk.to/ytYD Spotify: https://BruceSpringsteen.lnk.to/followSI Lyrics: Sunrise, sundown, the streets gone golden brown Auburn skies above I’m searching for my love I’m searching for my love There goes my miracle walking away, walking away There goes my miracle walking away, walking away Moonlight, moon bright, where’s my lucky star tonight Streets lost in lamp light then suddenly inside Suddenly inside There goes my miracle walking away, walking away There goes my miracle walking away, walking away Look what you’ve done, look what you’ve done Look what you’ve done Look what you’ve done, look what you’ve done Look what you’ve done Look what we’ve done, look what we’ve done Look what we’ve done Heartache, heartbreak, love gives, love takes The book of love holds its rules Disobeyed by fools Disobeyed by fools There goes my miracle walking away, walking away There goes my miracle walking away, walking away Walking away, walking away There goes my miracle Sunrise, sundown #BruceSpringsteen #WesternStars #ThereGoesMyMiracle