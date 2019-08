Bruce Springsteen dévoile le morceau inédit "I'll Stand By You"

Le titre apparaît dans la bande originale de "Blinded by the Light", un film sur l'adolescence dont l'intrigue s'inspire de la musique de Springsteen.

Comme le souligne la revue Rolling Stone, la ballade inédite avait à l'origine été écrite pour le film "Harry Potter à l'école des sorciers", mais n'avait pas été utilisée dans le film. Le texte s'inspire quelque peu de la saga de J.K. Rowling.

"I'll Stand by You", qui a fuité en 2017, n'est que l'une des raretés de Springsteen qui composent la BO de "Blinded by the Light".

On y trouve également la toute première interprétation du morceau "The River" pendant le concert No Nukes de 1979 à Madison Square Garden, ainsi qu'une version acoustique de la chanson "The Promised Land". La bande originale contient également quelques classiques tels que "Thunder Road", "Badlands" et "Hungry Heart".

"Blinded by the Light" est une adaptation des mémoires du journaliste britannique d'origine pakistanaise Sarfraz Manzoor, "Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock 'N' Roll".

Réalisé par Gurinder Chadha ("Joue-la comme Beckham"), le film raconte la vie de Manzoor dans la Grande-Bretagne de 1987. L'adolescent se prend de passion pour la musique de Bruce Springsteen.



"Blinded by the Light" arrive quelques mois après la sortie du 19ème album du Boss, "Western Stars", disponible depuis le mois de juin.

Le film est déjà sur les écrans au Royaume-Uni. Il sera dans les salles belges le 25 septembre.

La chanson :