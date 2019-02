Brad Pitt à la production d'un documentaire sur Chris Cornell

Un documentaire sur la vie du regretté leader de Soundgarden et Audioslave serait en cours de réalisation, rapporte Variety.

Le film serait produit par la veuve du musicien Vicky Cornell, avec l'aide de la star hollywoodienne Brad Pitt et le réalisateur Peter Berg ("Hancock"). Ce dernier serait d'ailleurs à la réalisation du documentaire. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

En novembre dernier, un coffret compilant 88 morceaux, dont 11 inédits de Chris Cornell a été dévoilé.

Le rockeur né à Washington était l'une des figures du mouvement grunge. Il avait fondé le groupe Soundgarden au début des années 1980. Chris Cornell est décédé le 18 mai 2017.

Brad Pitt sera cet été à l'affiche du film de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood", qui reviendra sur la terrible histoire des meurtres réalisés par la "famille" du célèbre tueur en série Charles Manson. Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie, Kurt Russell, Tim Roth et Dakota Fanning seront aussi au casting du long métrage attendu le 14 août au cinéma.