Boy George & Culture Club : un aperçu de leur premier album en 20 ans

Boy George et Culture Club sont de retour avec "Let Somebody Love You".

L'album "Life", qui sortira le 26 octobre fait suite à "Don't Mind if I Do" (1999). Le premier extrait est un morceau reggae pop intitulé "Let Somebody Love You". Le dernier nouveau morceau de Culture Club, "More Than Silence", date de 2014.

"Life" sera composé des titres :

1. "God & Love"

2. "Bad Blood"

3. "Human Zoo"

4. "Let Somebody Love You"

5. "What Does Sorry Mean"

6. "Runaway Train"

7. "Resting Bitch Face"

8. "Different Man"

9. "Oil & Water"

10. "More Than Silence"

11. "Life"