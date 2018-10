Bon Jovi en tête d'affiche du TW Classic 2019

Le concert de Bon Jovi constituera l'apothéose du TW Classic 2019, ont annoncé les organisateurs du festival lundi. John Fogerty sera également à l'affiche de l'événement prévu le 14 juillet prochain.

Formé en 1983, Bon Jovi fait partie des icônes du glam metal avec pas moins de 130 millions d'albums vendus et des hits comme 'You Give Love A Bad Name', 'It's My Life', 'Always', 'Bad Medicine' ou encore 'Livin' On A Prayer'.

Le groupe du New Jersey avait sillonné le continent américain en 2017 dans le cadre de son 'This House Is Not For Sale Tour'. Cette tournée verra un chapitre européen l'an prochain avec un arrêt en Belgique.

"Bon Jovi a subi une cure de jouvence", explique son chanteur Jon. "Ce groupe remet le couvert tous les soirs. Nous sonnons mieux que jamais, nous profitons de chaque minute. Et surtout: nous vivons les meilleurs moments de notre vie." Les organisateurs du TW Classic soulignent que le groupe a préparé une setlist de 95 titres, dont ses plus gros classiques qui sont systématiquement joués.

Le dernier concert de Bon Jovi en Belgique date de 2011. Leur dernier show à Werchter remonte à 2001, après un premier passage en 1995.

Un autre patron du rock sera également présent à Werchter le 14 juillet prochain: John Fogerty. Le leader du légendaire Creedence Clearwater Revival viendra entonner des standards de la musique américaine tels 'Bad Moon Rising', 'Down By The Corner', 'Fortunate Son', 'Have You Ever Seen The Rain?', 'Proud Mary', 'Up Around The Bend"...

Les tickets seront mis en vente à partir du vendredi 2 novembre à 9h00 via proximusgoformusic.be et ticketmaster.be. Le line-up complet du festival sera prochainement annoncé.



Belga