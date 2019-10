Bob Dylan publie le titre "Wanted Man" avec Johnny Cash

Bob Dylan, Johnny Cash - Wanted Man (Take 1) - 22/10/2019 Watch the official music video for "Wanted Man" (Take 1) by Bob Dylan & Johnny Cash Listen to Bob Dylan: https://bobdylan.lnk.to/listenYD Listen to Johnny Cash: https://JohnnyCash.lnk.to/listenYD Subscribe to the official Bob Dylan YouTube channel: https://bobdylan.lnk.to/_subscribeYD Subscribe to the official Johnny Cash YouTube channel: https://JohnnyCash.lnk.to/subscribeYD Follow Bob Dylan: Facebook: https://bobdylan.lnk.to/followFI Instagram: https://bobdylan.lnk.to/followII Twitter: https://bobdylan.lnk.to/followTI Website: https://bobdylan.lnk.to/followWI Spotify: https://bobdylan.lnk.to/followSI YouTube: https://bobdylan.lnk.to/_subscribeYD Follow Johnny Cash: Facebook: https://JohnnyCash.lnk.to/_followFI Instagram: https://JohnnyCash.lnk.to/_followII Twitter: https://JohnnyCash.lnk.to/_followTI Website: https://JohnnyCash.lnk.to/_followWI Spotify: https://JohnnyCash.lnk.to/_followSI YouTube: https://JohnnyCash.lnk.to/subscribeYD Chorus: Wanted man in California Wanted man in Buffalo Wanted man in Kansas City Wanted man in Ohio Wanted man in Mississippi Wanted man in old Cheyenne Wherever you might look tonight you might see this wanted man #BobDylan #JohnnyCash #WantedMan