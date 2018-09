Black Eyed Peas : un nouveau titre, un album et une tournée qui passera par Bruxelles

Le titre "Big Love" se présente comme un hymne pacifiste, digne successeur du hit "Where is the Love?", paru en 2003 sur l'album "Elephunk".

Ce titre préfigure la sortie de leur prochain LP, "Masters of the Sun", le 12 octobre, qui marque leur retour en studio après un break de huit années.

On notera que le groupe n'est désormais composé que de trois membres, will.i.am, apl.de.ap et Taboo, la chanteuse Fergie ayant quitté la formation.



Le trio assurera la promo de "Masters of the Sun" en Europe dès le 27 octobre à Londres, ils passeront par Forest National Bruxelles le 17 novembre.

Plus d'infos sur leur site officiel.