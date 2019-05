Black Box Revelation et une vingtaine d'autres artistes en amuse-bouche du Pukkelpop

Les organisateurs du Pukkelpop ont dévoilé mercredi les noms de la vingtaine d'artistes qui fouleront les scènes du festival limbourgeois pour sa "pre-party" du jeudi 15 août. Dans cette nouvelle fournée, Black Box Revelation mais aussi The Van Jets et The Boilerboys.

La veille du Pukkelpop, qui débute officiellement cette année le vendredi 16 août, les organisateurs proposent un tour d'échauffement, la Boilerparty, qui se tiendra le jeudi au lieu du mercredi. Cette pré-soirée, accessible aux festivaliers muni d'une entrée pour le vendredi ou d'un ticket combiné, a évolué au fil des éditions. D'une petite fête pour les campeurs arrivés de bonne heure, elle s'est transformée en une véritable soirée d'ouverture avec DJ's à la clef. Le duo The Boilerboys, qui s'empare des platines du Pukkelpop depuis 2004, sera d'ailleurs de la "party".

Les Ostendais de The Van Jets y feront en outre leurs adieux lors d'une septième et dernière participation au festival limbourgeois, tandis que le duo de Black Box Revelation traînera son rock garage de la capitale jusqu'à Hasselt pour une sixième participation.

Au rayon des nouveaux venus, on découvrira le son electro-pop entraînant de Ruby Grace et les quatre rockeurs de SONS.

Peuk, Gestapo Knallmuzik, Bizzey Iconic Show, Glints, Miss Angel, Skyve feat. Eva De Roo, Nadiem Shah feat. MC Six ou encore Laston & Geo mettront également le cap sur cette soirée de mise en jambe.

Enfin, les amateurs de guitare et de bières en auront pour leur compte lors de l'afterparty Underground.