Billie Eilish évoque un documentaire diffusé dans l'année

La chanteuse à succès a détaillé ses projets pour 2020 à l’occasion d’un concert donné sur iHeartRadio, le 18 janvier. Bien que son frère Finneas ait révélé en octobre dernier qu’ils travaillaient déjà ensemble sur la suite de l’album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?", Billie Eilish a annoncé que son second opus ne sera pas dévoilé dans les prochains mois. "Cette année, non, mais je vais le faire cette année. Mais dans les prochaines années ? Il arrivera. Lorsqu’il sera fait. Il n’est pas encore fait", a expliqué l’artiste de 18 ans sur le tapis rouge du concert ALTer EGO de iHeartRadio, où elle s’est produite aux côtés de Coldplay, The Black Keys et Blink-182.

La jeune chanteuse pop a aussi évoqué un projet de documentaire, placé sous la houlette du réalisateur R. J. Cutler ("The September Issue"). "Je n’en ai pas vu d’extrait. Je suis terrifiée […]. On me filme depuis juillet 2018", a révélé Billie Eilish. Les détails concernant ce film sont très rares à ce jour, à part qu’il a suivi toutes les étapes de la sortie du premier album de la chanteuse/compositrice. Pour ce projet, le réalisateur a bénéficié d’un accès direct à la chanteuse et aux membres de sa famille ainsi qu’aux coulisses de ses apparitions publiques.

On a récemment appris qu’Eilish enregistrera la chanson du générique du prochain James Bond, "Mourir peut attendre". "C’est dingue de faire partie (de ce film)", avait réagi Billie Eilish, citée dans le communiqué, pour qui il s’agit d’un "grand honneur". "Écrire la chanson principale d’un Bond, nous en rêvons depuis toujours", a-t-elle ajouté. "James Bond est la franchise cinématographique la plus cool de l’histoire. Je suis encore sous le choc", sans en dire plus sur ce titre écrit avec son frère Finneas.

Comme souligné par le compte officiel de James Bond, Billie Eilish devient l’artiste la plus jeune de l’histoire de la saga à écrire la chanson thème d’un James Bond.