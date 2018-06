"Bigger Than Me" le nouveau titre de 2 Chainz avec Drake et Quavo

Le rappeur 2 Chainz s'entoure des artistes Drake et Quavo pour son nouveau titre "Bigger Than Me" dévoilé ce vendredi 15 juin après avoir partagé la pochette du single.

Pitchfork rappelle que le dernier enregistrement studio 2 Chainz était "The Play Don't Care Who Makes It", un quatre titres paru plus tôt en début d'année.

Dernièrement, Drake a dévoilé le clip du titre "I'm Upset" et a annoncé la sortie de son prochain opus "Scorpion' pour le 29 juin.

Écouter "Bigger Than You" de 2 Chainz, Drake et Quavo :