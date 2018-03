Bienvenue dans la maison hantée des Queens of The Stone Age

Le groupe de rock américain a dévoilé le clip du morceau "Head Like a Haunted House" issu de leur dernier album "Villains" paru l'année dernière.

Le leader et chanteur des Queens of The Stone Age se retrouve dans un univers horrifique, alité dans une maison hantée, peuplée de squelettes bien décidés à s'amuser, d'insectes, d'objets volants non identifiés et autres monstres peu sympathiques.

Cette vidéo d'animation met en scène le morceau "Head Like a Haunted House", issu de l'opus "Villains" sorti l'année dernière.

Les Queens of The Stone Age sont actuellement en tournée aux Etats-Unis. Après une dernière date à Boston le 26 mai, le groupe se produira à Göteborg et Stockholm en Suède, en Norvège, en Allemagne, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Lucca et Monza en Italie, au Royaume-Uni, en France à Arras et Belfort, puis l'Espagne et le Portugal avant de finir leur tournée au Japon à Tokyo le 18 août.

Plus de renseignements sur leur tournée sur leur site : http://www.qotsa.com/#tour

Dernièrement, leader de la formation Josh Homme a signé la bande originale du film "In The Fade" du réalisateur allemand Fatih Akin.