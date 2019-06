"Beautiful People", le nouveau clip signé Ed Sheeran et Khalid

Ed Sheeran - Cross Me (feat. Chance The Rapper & PnB Rock) [Official Video] - 28/06/2019 Stream or Download Cross Me: https://atlanti.cr/CrossMe Pre-order No.6 Collaborations Project - out 12th July: https://atlanti.cr/No6 Tickets for the Divide tour here - http://www.edsheeran.com/tour Subscribe to Ed's channel: http://bit.ly/SubscribeToEdSheeran Directed by Ryan Staake Produced by Riff Raff Films Executive Producer: Natalie Arnett Producer: Tom Knight DOP: Kristian Zuniga Choreographer: Erin Murray Dancer: Courtney Scarr VFX: MPC CG Supervisor: Dominic Alderson 2D Supervisor: Zdravko Stoitchkov VFX Producer: Sandra Eklund Colourist: Duncan Russell Motion Capture: Silver Spoon NYC Commissioner: Dan Curwin Follow Ed on... Facebook: http://www.facebook.com/EdSheeranMusic Twitter: http://twitter.com/edsheeran Instagram: http://instagram.com/teddysphotos Official Website: http://edsheeran.com #EdSheeran #ChanceTheRapper #CrossMe