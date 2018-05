Beach House partage le clip de "Black Car" avant la sortie de son album

Son prochain album, "7", sortira en cours de mois, mais le duo Beach House, de Baltimore (États-Unis), vient de dévoiler son single "Black Car", accompagné d'une vidéo fascinante.

Ce duo de dream pop a précédemment sorti plusieurs morceaux extraits de son septième album studio, "7", qui sortira le 11 mai. "Black Car" fait ainsi suite à "Lemon Glow", "Dive" et "Dark Spring".

Comme c'était déjà le cas pour "Dive", le clip vidéo est réalisé par San Charoenchai. Il s'agit d'un clip monochrome comprenant des motifs graphiques évolutifs : des damiers se transforment en zig-zags et vice-versa tandis que la musique progresse.

Beach House est actuellement, depuis le 30 avril, en tournée pour défendre "7". Plus de 30 concerts sont à venir aux États-Unis et au Canada, et le groupe poursuivra ensuite sa route en Europe.