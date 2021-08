Barbara Pravi : "L’Eurovision, ça m’a changé la vie"

"Une fois, en terrasse, je buvais un verre et trois personnes sont venues me dire en anglais qu’elles étaient heureuses d’avoir pris leurs billets pour mon concert en avril 2022 à Lisbonne, alors qu’avant je n’étais pas connue au Portugal".

L’ auteure-compositrice-interprète a pu mesurer sa nouvelle notoriété en vacances cet été au Portugal. "Je remarque maintenant les regards, les chuchotements où on prononce mon nom, ça fait tout drôle", narre-t-elle.

Sa deuxième place dans le fameux concours , avec la chanson "Voilà" et ses envolées à la Piaf , a un goût de victoire. "Il y a encore deux ans, la rentrée était un moment d’angoisse", confie-t-elle à l’AFP. "Là, je me sens privilégiée, c’est une période un peu bénie, incroyable. Jamais je n’aurais imaginé que je tournerai bientôt dans le monde, que mon album serait attendu".

L’artiste donne à entendre les voix et les voies qu’une femme peut prendre au fil de l’existence avec "On n’enferme pas les oiseaux", qui sort vendredi (chez Capitol, disque principalement peaufiné avec son vieux complice Igit, et Vincha, jeune plume sollicitée récemment par Julien Clerc).

A l’écoute, c’est comme un long-métrage qui se déploie. "J’ai construit cet album comme une histoire, chacun se fait son propre imaginaire, c’est un chemin".

Les scènes défilent entre élans amoureux ("Le jour se lève"), quête de liberté ("Saute"), affirmation de soi ("La femme", auquel répond en contrechamp "Mes maladroits").

Les épreuves d’une vie sont toujours là. Dans ses compositions d’avant l’Eurovision, Barbara Pravi se mettait déjà à nu, entre violences conjugales ("Le Malamour") ou avortement ("Chair").

Ici, c’est la maladie d’Alzheimer qui dessine un morceau poignant ("La ritournelle") et laisse présager une interprétation habitée sur scène.

"Les gens vont venir au concert et vont s’attendre à être bousculés. Pour « La ritournelle », il va falloir travailler mes émotions pour que je n’explose pas, car ça touche quelque chose de très sensible, je parle de ma grand-mère, le nombre des enfants dans la chanson correspond à la réalité", éclaire-t-elle.