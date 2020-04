Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers, l’enfant du pays

Parti à la conquête de ses racines africaines, le Bruxellois favori de Vanessa Paradis réforme le concept du coup de blues via un disque lumineux. Avec Salone, Bai Kamara Jr. lève le voile sur son histoire. Entre réceptions à l’ambassade et chasseurs de mauvais esprits, son récit est à l’image de sa musique : riche en émotions.

L’histoire commence à Bo Town, deuxième ville de la république de Sierra Leone. C’est là, à l’hiver 1966, que Bai Kamara voit le jour. Junior ne marche pas encore quand il met les pieds en Angleterre. Ma mère devait y terminer ses études, raconte-t-il, aussi élégant qu’éloquent à l’heure du croissant. En mouvement entre Londres et la Sierra Leone où son père est politicien, le garçon s’établit un temps en Guinée. Maman y avait été nommée à l’ambassade. Mais elle ne voulait pas que je fasse mes études là-bas. Elle m’a donc envoyé en Grande-Bretagne. À Bath d’abord, puis à Manchester, Bai Kamara Jr. découvre les deux visages de l’Angleterre sous l’ère Thatcher. Après la Guinée, madame l’ambassadrice est mandatée pour un poste en Europe. Direction Bruxelles. À part Tintin, je ne connaissais rien de la Belgique, se rappelle le fiston. Je savais seulement qu’il y avait, quelque part, un gars qui pissait dans la rue. Ça, je m’en souvenais parce que mon oncle avait une pompe à bière en forme de Mannekenpis.

Au pays de la frite, Bai Kamara Jr. entame un cursus en gestion d’entreprise à l’université du Maryland, antenne locale de la célèbre institution américaine. Dans une famille vouée à la politique, lui s’oriente plutôt vers la finance. Jusqu’au jour où sa sœur l’invite dans un bar bruxellois. Là, sur une petite scène, il y avait un chanteur vietnamien et une flopée de musiciens locaux, se souvient-il. Le nouveau venu leur propose alors d’écrire des morceaux. Au début, je composais et puis, de fil en aiguille, je me suis mis à chanter. Faire carrière dans la musique ? Je n’y avais jamais songé. Mais à force de recevoir des encouragements, j’ai poursuivi l’effort. Depuis, il a collaboré avec Youssou N’Dour, partagé des tournées en compagnie de Rokia Traoré et vécu des moments privilégiés sur scène aux côtés de Vanessa Paradis.