Avril Lavigne dévoile "Tell Me It's Over", un nouveau titre poignant

Avril Lavigne montre un côté émouvant à travers "Tell Me It's Over", dont le clip évoque une relation qui se termine.

La ballade R&B donne un aperçu de son prochain album "Head Above Water" attendu en février 2019. "Tell Me It's Over" est le deuxième extrait de ce sixième opus d'Avril Lavigne, après un premier single dévoilé en septembre dernier qui a donné son nom à l'album.



Le nouveau clip de la Canadienne arrive à point nommé puisque dans la vidéo, réalisée par Erica Silverman, Avril Lavigne et un beau garçon célèbrent ensemble Noël avant que leur relation ne prenne fin.

Sixième album studio d'Avril Lavigne, "Head Above Water" sera disponible le 15 février prochain.