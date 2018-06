Avec "This is Nigeria", le rappeur Falz enflamme la toile

Plus de 2,8 millions de vues en une semaine, une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux... En parodiant à la sauce Nollywood le clip de l'américain Childish Gambino "This is America", le rappeur nigérian Falz suscite un débat enflammé et dénonce avec fracas les maux qui rongent son pays.

"C'est ça le Nigeria, regarde comment on vit, regarde ce qu'on mange": comme dans la version originale américaine, Falz The Bahd Guy (de son vrai nom Folarin Falana) déambule torse nu dans un vaste hangar où les scènes de violences se succèdent... Sauf que la machette remplace ici les armes à feu du clip américain, dans lequel Childish Gambino interpelle ses compatriotes sur la situation des noirs et les brutalités policières aux Etats-Unis. Le succès a été là aussi retentissant, avec plus de 215 millions de vues depuis sa diffusion sur la toile il y a un mois.

"This is Nigeria", diffusée sur Youtube le 25 mai, dresse un portrait impitoyable du Nigeria, colosse aux pieds d'argile où plus de 70% de la population croupit dans la pauvreté malgré les milliards de dollars générés par le pétrole, sur fond de corruption généralisée et d'affrontements intercommunautaires sanglants.

Si la chanson de Falz suscite autant de passion, c'est qu'elle bouscule l'ordre établi. Au Nigeria, il est rare de voir un clip s'ouvrir autrement que sur des femmes nues avachies sur une voiture de luxe ou du champagne couler à flots. L'Afro-pop nigériane rime plus souvent avec argent facile qu'avec conscience politique.

"Je pense que nous sommes trop distraits par le divertissement, par un style de vie tape-à-l'œil (...) nous devons réfléchir et regarder notre espace social", expliquait cette semaine l'artiste de 27 ans, invité sur la chaine privée locale Wazobia. "Nous avons une voix en tant qu'artistes, et (...) nous devons dire la vérité pour réveiller les gens", affirmait-il. "L'Etat dramatique du Nigeria est devenu la norme!"

Ces derniers jours, de nombreux commentateurs Nigérians ont encensé une initiative "courageuse" et outre-Atlantique, la star du hip-hop P. Diddy a partagé le clip du jeune Nigérian sur son compte Instagram, célébrant les artistes "qui changent la donne". Le journaliste musical Joey Akan n'a pas hésité à comparer l'artiste nigérian avec Fela Kuti, îcone de l'afrobeat et de la liberté d'expression durant les dictatures militaires au pouvoir durant trois décennies (70'-90').

"This is Nigeria incarne l'esprit révolutionnaire et rebelle de Fela Anikulapo Kuti avant lui (...) et montre que contrairement à l'opinion qui prévaut chez les talents locaux, il y a une demande de musique consciente", a-t-il affirmé dans une tribune publiée sur CNN.