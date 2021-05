Avec Magenta, Fauve revient avec une électro française qui chante et qui danse

Après avoir débranché Fauve il y a six ans, ses membres reviennent sous le nom Magenta, avec une électro chantée en français "qui danse et qui pense". - © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Même intransigeance, même intensité : après avoir débranché Fauve il y a six ans, ses membres reviennent sous le nom Magenta, avec une électro chantée en français "qui danse et qui pense". L’emballage sonore a changé, eux non. Ils tiennent toujours à leur anonymat, comme à l’époque de Fauve, groupe sensation de la scène française avec son art du mantra coup de poing. Pour la séance photo, les visages cachés ne suffisent pas et le quatuor demande à apparaître en silhouettes. Quand on débarque dans leur QG parisien, ils finissent de peindre de nouveaux masques, réalisés d’après leurs traits modélisés en 3D, d’une couleur bleu nuit nommée Stardust. Stardust ? C’est aussi le nom d’un groupe éphémère de la French Touch – dont fit partie Thomas Bangalter, moitié des ex-Daft Punk-- au succès planétaire avec "Music sounds better with you", titre que Magenta cite d’ailleurs ouvertement dans son morceau "Avec toi".

Car la French Touch, c’est le carburateur choisi par la formation pour son nouveau bolide après avoir rangé Fauve au garage. "C’était voulu dès le départ il y a cinq six ans, l’idée était d’essayer d’apprendre à faire et à produire un son French Touch", disent-ils à l’AFP d’une seule voix. Là aussi, rien n’a changé, ils parlent au nom du groupe et ne veulent pas qu’on attribue une déclaration à l’un ou l’autre. "On ne voulait pas faire une reconstitution historique, mais avoir cette couleur French Touch, lui rendre hommage, essayer de se l’approprier pour arriver à un truc à nous". Avec Fauve, le texte venait d’abord, avec Magenta, la musique est arrivée en premier pendant ces dernières années qu’ils décrivent comme un "apprentissage", pour apprivoiser synthés et autres machines. Le résultat est à la hauteur de l’attente et "Monogramme" (album sorti chez Because) regorge d’appels à danser, comme "Nikki III", enivrant avec ses pleins et ses déliés.