Avec "Madame X", Madonna fait un retour en fado mineur

Madonna, Maluma - Medellín (Official Music Video) - 14/06/2019

Directors - Diana Kunst and Mau Morgó
Choreographer - Megan Lawson
Album Creative director - Imogen Snell
Editors - Danny Tull & Carlos Font-Clos
Madonna's styling team
Stylist - Ib Kamara
Make Up - Aaron Henrikson
Hair - Andy LeCompte
Styling Consultant - Eyob Yohannes
Maluma's Stylist - Julian Rios White
Video commissioner - Semera Khan
Production Company - Object & Animal / O Creative Studio
Executive Producer - Dom Thomas
Executive Producer - Zico Judge
Producer - Jane Lloyd
Production Manager - Davina Abrahams
Production Coordinator - Laura Thomas-Smith
Service Company - 24/7 Lisbon
Line Producer - Silvia Reis
Production Manager - Antonio Sao Joao
DOP - Dani Fernández Abelló
Steadicam Operator - Andrew Fletcher
Focus Puller - Alexandre Valentim
Production Designer - Laia Ateca
Local Art Director - Bruno Guerra
Local Stylist - Miguel Cervera
1st AD - Javier Soto
Choreographer - Megan Lawson
Make Up - Daniel Sallstrom
Hair Stylist - Virginie Moreira
Post Company - MPC London
Post Producer - Grace Thorpe
Colourist - Matthieu Toullet

LYRICS:
One two one two one two cha cha cha
One two two one two one cha cha cha

I took a pill and had a dream (yo tambien)
I went back to my seventeenth year
Allowed myself to be naïve (dime)
To be someone I've never been (me encanta)

I took a sip and had a dream
And I woke up in Medellín (te gusta)
The sun was caressing my skin (dime)
Another me could now begin

Tranquila baby yo te apoyo
No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo
Si quieres ser mi reina pues yo te corono
Y pa' que te sientes aqui tengo un trono
Te gusta cabalgar eso esta claro
Si sientes que voy rapido le bajo
Disculpame yo se que eres Madonna
Pero te voy a demostrar como este perro te enamora

Ven con migo – Let's take a trip
Si te llevo para un lugar lejano
Ven con migo – I'll be so good for you
Te enamoras te enamoras mami
Ven con migo – Let's take a trip
Dame de eso que tu estas tomando
Ven con migo – I'll be so good for you

Sipping my pain just like champagne
Found myself dancing in the rain with you
I felt so naked and alive (Show me)
For once I didn't have to hide

Oye mamacita que te pasa? (yeah)
Mira que ya estamos en mi casa (yeah)
Si sientes que hay un viaje ahi en tu mente
Sera por el exceso de Aguardiente
Pero mami tranquila, tu solo vacila
Que estamos en Colombia y aqui hay rumba en cada esquina
Si tu quieres nos vamos por Detroit
Si se de donde vienes, pues se pa' donde voy

Ven con migo – Let's take a trip
Si te llevo para un lugar lejano
Ven con migo – I'll be so good for you
Te enamoras te enamoras mami
Ven con migo – Let's take a trip
Dame de eso que tu estas tomando
Ven con migo – I'll be so good for you

Si te enamoro
Si t'enamoras y ahi nos quedamos no no
Pues mami, pues mami nos casamos

One, Two cha cha cha (4x)
Slow down Papi
One, Two cha cha cha (4x)

We built a cartel just for love
Venus was hovering above us
I took a trip that set me free
Forgave myself for being me

Ven con migo – Let's take a trip
Si te llevo para un lugar lejano
Ven con migo – I'll be so good for you
Te enamoras te enamoras mami
Ven con migo – Let's take a trip
Dame de eso que tu estas tomando
Ven con migo – I'll be so good for you

Si te enamoro
Si t'enamoras en menos de un año no no
Nos vamos, nos vamos, nos vamos pa Medallo

Cha cha cha
One, two, Cha Cha Cha (4x)
Slow down Papi
One, two, Cha Cha Cha (4x)
One two two one....