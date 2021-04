Arno nommé ambassadeur du Record Store Day Belgique 2021

Le chanteur Arno a été nommé ambassadeur du Disquaire Day Belgique 2021, branche belge du Record Store Day.

C’est ce qu’annonce la Belgian Entertainment Association Music, une association du secteur du divertissement qui représente producteurs et distributeurs de musique. Le Record Store Day célèbre chaque année les disquaires indépendants en proposant aux mélomanes d’acquérir des vinyles, souvent en édition spéciale et limitée, auprès des magasins de disques participants. Cette année, l’événement aura lieu à deux reprises : le 12 juin et le 17 juillet.

Pour l’occasion, Arno sortira un single exclusif composé de deux chansons sur un vinyle 7 pouces en édition limitée à 1500 pièces. Indisponible à la vente, le disque est avant tout un moyen de promouvoir et soutenir les disquaires indépendants. Il sera offert aux premiers clients qui achèteront un album chez l’un des vendeurs participants.