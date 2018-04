Ariana Grande tease un nouveau morceau via Twitter

La chanteuse américaine a annoncé sur Twitter la sortie d'un prochain single répondant au titre de "No Tears Left To Cry".

Très silencieuse sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année, c'est à travers un très énigmatique Tweet que la jeune chanteuse Ariana Grande a fait son grand retour : " ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou 4.20". Comprenez par là "No Tears Left To Cry 4.20".

"No Tears Left To Cry", un possible titre de single, qui sera donc dévoilé le 20 avril prochain.

Ce nouveau morceau serait le premier depuis les attentats de Manchester survenus le 22 mai 2017 lors d'un concert d'Ariana Grande. La chanteuse avait par la suite organisé un concert de charité pour rendre hommage aux victimes. Elle avait alors interprété une reprise de "Somewhere Over The Rainbow".

L'album le plus récent d'Ariana Grande, "Dangerous Woman", est sorti le 20 mai 2016. A l'occasion de Nouvel An 2018, la chanteuse avait partagé via Instagram une vidéo où l'on pouvait entendre de nouvelles sonorités que l'on imagine bien figurer sur un nouvel album.