Ariana Grande dévoile un teaser vidéo pour son prochain clip "thank u, next"

La jeune chanteuse américaine a partagé une courte vidéo donnant un avant goût du très attendu clip de "thank u, next".

Les fans de l'interprète de "Breathin" devront encore attendre avant la sortie du clip de "thank u, next". Cependant, ils peuvent d'ores et déjà patienter avec le teaser dévoilé par la jeune artiste. Celui-ci nous plonge dans une ambiance de lycée, où les jeunes élèves évoquent la vie privée de la chanteuse. L'un d'entre eux est interprété par Troye Sivan, qui avait enrôlé la jeune femme sur son morceau "Dance To This".

Récemment, Ariana Grande a dévoilé le clip de "Breathin" issu de son dernier opus "Sweetener", sorti en août dernier.