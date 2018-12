Après "Thank u, next" et son clip rose bonbon, la musicienne américaine revient avec un nouveau single, "Imagine" et sa "lyric video".

Après avoir partagé des extraits de ce nouveau titre, l'interprète de "God is a woman" a enfin dévoilé l'intégralité de son nouveau single "Imagine". Celui-ci fait suite à Thank u, next", qui devrait être le premier extrait de son prochain album.

En août dernier, la jeune artiste avait dévoilé son quatrième album "Sweetener".